Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak

Bakan Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi amacıyla Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

Yeni Ofislerin Amacı

Bu yeni bürolar, Suriyeli göçmenlerin kayıtlarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, onların memleketleriyle olan bağlarının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yerlikaya'nın bu adımı, hem birlikteliği artırmak hem de Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.