Bakan Yerlikaya sürücülere dikkatli olun çağrısında bulundu

Son dönemlerde meydana gelen kazalarına ardından Ali Yerlikaya'dan dikkatli olun uyarısı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Özellikle Mersin'de meydana gelen otobüs kazasına dikkat çeken Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin çok büyük felaketlere yol açabildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya sürücülere dikkatli olun çağrısında bulundu
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Mersin'de şehirler arası yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı ve sürücülere uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, bugün saat 01.15'te Mersin-Antalya D-400 kara yolunun Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen kaza ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesiyle 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu. Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." dedi.

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