Bakan Yerlikaya: Türkiye'de Yasal Kalış Hakkı Olan Yabancı Sayısı 4.1 Milyon

Bakan Yerlikaya'dan Yabancıların Sayısı Hakkında Önemli Açıklama

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 milyon 164 bin 472 yabancının yasal kalış hakkına sahip olduğunu duyurdu. Bu sayı, ülkemizdeki yabancı nüfusun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriyeli Geçici Koruma Altındaki Yabancılar

Bakan Yerlikaya, bu yasal kalış hakkı olan yabancıların 2 milyon 920 bin 119’unun, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerden oluştuğunu belirtti. Bu durum, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sağladığı koruma imkânlarını da ortaya koymakta.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin göç politikaları ve mülteci entegrasyonu konusundaki çabalarını yeniden gündeme getirmiştir.