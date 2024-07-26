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Bakan Yerlikaya, Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Ulus bölgesindeki Anafartalar Çarşısı'nda esnaflarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:03
Bakan Yerlikaya, Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anafartalar Çarşısı Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın tarihi Ulus semtindeki Anafartalar Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Bu ziyaret, yerel esnafla dayanışma kurmanın yanı sıra, vatandaşı dinlemek ve taleplerini öğrenmek amacı taşıyordu.

Sosyal Medyada Paylaşım

Bakan Yerlikaya, ziyaretiyle ilgili çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Bugün Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'ndaydık. Sevgili vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, gençlerimizle kucaklaştık. Taleplerini dinledik, sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik Vurgusu

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin geleceği için birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum." şeklinde konuştu.

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