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Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'deki olayla ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:16
Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleşen ve Şeyda Yılmaz isimli polis memurunun şehit olduğu olayla ilgili çıkan soruşturma iddialarını reddetti.

sosyal Medya Üzerinden Yalanlama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan saldırganın adliyeye götürülme şekliyle ilgili iddialar alçakça bir yalandır," ifadelerine yer verdi.

Soruşturma İddiaları Asılsız

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından herhangi bir soruşturma açılmadığını vurgulayarak, "Bu yalan haberleri yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır," dedi.

Bu açıklamalar, kamuoyundaki spekülasyonları sona erdirmiş olurken, bakanlığın konuyla ilgili tutumunu da net bir şekilde ortaya koydu.

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