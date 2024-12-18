Bakan Yerlikaya, Valilerle Göç ve Güvenlik Konularında Toplandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Valilerle Önemli Toplantı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerin valileriyle birlikte düzenlenen video konferans toplantısında, ülke güvenliği ve göç yönetimi konularını masaya yatırdı. Toplantıda, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele gibi kritik başlıklar değerlendirildi.

Toplantının Detayları ve Amaçları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve 81 ilin valileri ile önemli bir kısmın bir araya geldiğini bildirdi. Toplantının ana gündem maddelerinin, ülkenin huzur ve güvenliği için belirlenen öncelikli konular olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, 620 bin personelle birlikte ülke için özverili çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Yapılan bu tür toplantılar, Türkiye'nin güvenlik stratejisi ve göç politikalarını daha etkin hale getirmek amacıyla önem taşıyor.