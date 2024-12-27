Bakan Yerlikaya: Yabancı Düşmanlığı İklimi 8 Aralık'ta Çökmüştür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber canlı yayınında gündemdeki sıcak konulara dair soruları yanıtladı. Yerlikaya, ülke içindeki yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi sorunlara vurgu yaparak, "Yabancı düşmanlığından, nefret ikliminden, ırkçılıktan, faşistlikten nemalanan siyaset yapısı 8 Aralık'ta çökmüştür." ifadelerini kullandı.

Yasal Kalış Hakkına Sahip Yabancıların Sayısı

Yerlikaya, Türkiye’de toplam 4 milyon 163 bin 101 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunun altını çizerken, bu sayının 2 milyon 911 bin 525'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu belirtti.

Suriye Yaklaşımı ve İnsani Değerler

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'nın Suriye politikası çerçevesinde "Zalimin karşısında mazlumun yanında yer almak suretiyle tarihte doğru noktada yer almak" ilkesini vurgulayarak, Türkiye’nin bu alandaki tutumunu öne çıkardı.

Suriyelilerin Geri Dönüş Süreci

Yerlikaya, 9-25 Aralık tarihleri arasında yapılan geri dönüşlerin sayısının yaklaşık 29 bin olduğunu vurguladı. Her geçen gün geri dönüş sayısının arttığını belirten Yerlikaya, "Biz doğru taraftayız. Doğru zemine basıyoruz," dedi.

AFAD ve Sednaya Hapishanesi

Yerlikaya, AFAD'ın Suriye'de gerçekleştirdiği çalışmalara değinerek, "Sednaya Hapishanesi için talep geldi. Biz de gerekli önlemleri alarak oraya ekipler gönderdik" dedi.

Suçla Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı'nın suçu önlemek ve suçluları yakalamak için kararlı bir duruş sergilediğini kaydederek, 2023'te 10 önemli suçun azaltıldığını söyledi. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yakasında kamera olacağını ve organize suçlarla mücadelede caydırıcı yöntemlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Düzensiz Göç ile Mücadele

Yerlikaya, Türkiye’nin düzensiz göç konusunda transit ülke olduğu eleştirilerine yanıt vererek, sınır güvenliğinin sağlandığını ve geçen yıl 561 kilometrelik İran, 383 kilometrelik Irak, 911 kilometrelik Suriye ve 472 kilometrelik Trakya sınırlarında sıkı önlemler alındığını belirtti. "Gelmeye çalışırsan engellenirsin" diyen Yerlikaya, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.