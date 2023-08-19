Bakan Yerlikaya'dan kaçak göçmenlere yönelik 'Orkinos' talimatı!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan kaçak göçe karşılık olarak son iki ay içerisinde yeni tedbirler alındı ??ve geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı göç, kaçakçılık, mafya, suç ve uyuşturucu çeteleriyle mücadele konusunda valilere ve emniyet amirlerine önemli talimatlar verdi. Kentin güvenliği için suç ve aynı zamanda da suçlularla mücadele önemine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, suç çetelerinin göz ardı edilmemesini talep etti. Şu anda en büyük sorunlardan birinin yasa dışı göç olduğunu söyleyen Yerlikaya, yasa dışı göçe karşı önlem alınmasının önemli olduğunu ancak asıl mücadelenin organizatörlere karşı verilmesini umduğunu ifade etti.

'ORKİNOSLARI YAKALAYIN'





Valilere ve emniyet amirlerine organizatörlere baskı yapmalarını söyleyen Yelikaya, "Hamsi ya da istavrit değil, orkinosları yakalayın. Kaçak göçle mücadelenin beyinlerinin nefesi kesilmesin." dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca ysadışı göç sorununu ancak bu şekilde çözebiliriz" uyarısında bulundu.

"1.500 organizatör tutuklandı"

Bu arada İçişleri Bakanlığı, son iki ayda başta İstanbul olmak kaydıyla Türkiye genelinde insan ticareti organizatörlerine yönelik 2 bin 500'den fazla operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda yaklaşık 1.500 organizatör tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında 35.000'den fazla yasadışı göçmen tutuklandı ve sınır dışı edildi. Terk edilmiş binalar, yasadışı göçmenlerin yaşadığı alanlar, kamyon parkları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşımaların durakları ve istasyonları da Türkiye genelinde bu tür operasyonların sıklıkla hedef aldığı yerler olarak açıklandı.