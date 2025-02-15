Bakan Yumaklı, 2024'te Su Ürünleri İhracatında Rekor Kırıldığını Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'te su ürünleri ihracatının 2 milyar doları geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:57
Bakan Yumaklı, 2024'te Su Ürünleri İhracatında Rekor Kırıldığını Açıkladı

Bakan Yumaklı, Su Ürünleri İhracatında Yeni Rekor Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doları aştığını belirterek, bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşıldığını ifade etti.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, su ürünleri sektörünün 2023 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatının, 2024 yılında önemli bir artışla 2 milyar doların üzerine çıktığını vurguladı. Böylece Türkiye, su ürünleri dış ticaretinde kendine yeterlilik oranını %120 seviyesine çıkardı.

Türkiye'nin İhracat Başarıları

Bakan, geçen yıl Türkiye'den 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldığını belirtirken, sektördeki büyümenin yetiştiricilik, üretim ve işleme teknolojileri ile doğrudan ilişkili olduğunu ekledi. Ayrıca, su ürünleri ihracatının önemli unsurları arasında levrek ve çipura gibi türlerin yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir Üretim ve Destekleme Modelleri

Yumaklı, sürdürdükleri projelerle Türkiye'nin su ürünleri üretiminin artmasını ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflediklerini aktarırken, avcılıkta 7, yetiştiricilikte 4 türü üretim planlaması kapsamına aldıklarını hatırlattı. 2003 yılından itibaren su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini ve 2024 için yeni teknik kriter desteklerinin ekleneceğini duyurdu.

“Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ederim,” diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama
2
Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı
3
Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü
4
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
6
Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı
7
Hamas: Esir Takası Arabulucuların Garantileri ile Başladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor