Bakan Yumaklı, 2024'te Su Ürünleri İhracatında Rekor Kırıldığını Açıkladı

Bakan Yumaklı, Su Ürünleri İhracatında Yeni Rekor Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doları aştığını belirterek, bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşıldığını ifade etti.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, su ürünleri sektörünün 2023 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatının, 2024 yılında önemli bir artışla 2 milyar doların üzerine çıktığını vurguladı. Böylece Türkiye, su ürünleri dış ticaretinde kendine yeterlilik oranını %120 seviyesine çıkardı.

Türkiye'nin İhracat Başarıları

Bakan, geçen yıl Türkiye'den 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldığını belirtirken, sektördeki büyümenin yetiştiricilik, üretim ve işleme teknolojileri ile doğrudan ilişkili olduğunu ekledi. Ayrıca, su ürünleri ihracatının önemli unsurları arasında levrek ve çipura gibi türlerin yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir Üretim ve Destekleme Modelleri

Yumaklı, sürdürdükleri projelerle Türkiye'nin su ürünleri üretiminin artmasını ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflediklerini aktarırken, avcılıkta 7, yetiştiricilikte 4 türü üretim planlaması kapsamına aldıklarını hatırlattı. 2003 yılından itibaren su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini ve 2024 için yeni teknik kriter desteklerinin ekleneceğini duyurdu.

“Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ederim,” diyerek sözlerini tamamladı.