Bakan Yumaklı, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Oylamaya Destek Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.

Bakan Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın görsel haber anlayışını ve başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini belirtirken, etkinliğin tarım ve orman alanındaki başarı hikayelerini ön plana çıkarma adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu yılki oylamada, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar, çiftçilerin ve ormanların gözünden geçilen yaşamın zenginliğini gözler önüne seriyor. Bakan Yumaklı, halkı ve tüm paydaşları bu önemli yarışmaya katılarak destek vermeye davet etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak oyunu kullandı.