DOLAR
34,15 -0,05%
EURO
38,04 -0,14%
ALTIN
2.881,38 0,08%
BITCOIN
2.170.404,55 -0,26%

Bakan Yumaklı Bakü'de Un ve Hububat Zirvesinde Türkiye'nin Başarısını Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakü'de düzenlenen zirvede Türkiye'nin un ve makarna ihracatındaki konumunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:48
Bakan Yumaklı Bakü'de Un ve Hububat Zirvesinde Türkiye'nin Başarısını Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Bakü'de Türkiye'nin Başarısını Paylaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "3. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Konferansı ve Sergisi" etkinliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin un ve makarna ihracatındaki öncü rolünü vurguladı.

Türkiye Dünyanın Önde Gelen Ülkelerinden

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, 2023 itibarıyla un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu, dünya genelindeki her dört un paketinden birinde Türk üreticilerinin emeğinin bulunduğunu göstermektedir," dedi.

Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği Vurgusu

Yumaklı, konuşmasında ayrıca, değişen iklim koşulları ve gıda güvenliğinin önemine değinerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, su ve tarım üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Bu süreçte gıda arz güvenliği stratejik bir alan haline geldi," ifadelerini kullandı.

Nüfus Artışı ve Gıda İhtiyacı

Yumaklı: "2050 yılına kadar dünya nüfusunun 2 milyar artarak 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum, gıda ve su ihtiyacını artıracak ve bu da devletler için hayati bir konu olacaktır." dedi.

Değirmencilik Sektöründe Beklentiler

Bakan, dünya değirmencilik ürünleri ticaret hacminin son 5 yılda yüzde 40 arttığını ve 2023'te bu rakamın 60 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını belirtti. Ayrıca, 2024'te sektörün yeni rekorlar kırmasını beklediklerini ifade etti.

Türk Değirmencilik Sektörünün Geleceği

Yumaklı, Türk değirmen sektörü ve Türkiye'nin yıllık un üretim kapasitesinin yaklaşık 32 milyon ton civarında olduğunu ancak bu kapasitenin tam olarak kullanılamadığını belirtti. Altyapı güçlendirilmeden bu sorunun aşılmasının mümkün olamayacağını dile getirdi.

Sonuç olarak Tanınmış Bir Sektör

Yumaklı, Türk değirmenciliğinin, gıda güvenliği ve enerji kaynakları gibi kritik konulara değinmesine devam ederek Türkiye'nin dünya un ve tahıl üretimindeki yerini övünçle ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bazı enerji yatırımlarının yeşil enerji kaynaklarına yönlendirildiğini ve bu durumun sektör için umut verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından...

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından...

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından...

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından...

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından...

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
John Kasırgası Meksika'nın Güneyini Vurdu
2
Balıkesir'de Otomobil-Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
4
İsviçre'nin Tarafsızlık Politikası ve Uluslararası Baskılar
5
Avusturya'da Aşırı Sağcı Parti Seçimlerin Favorisi
6
Ekolojik Yaşamı Şehre Taşıyan İki Kadın Girişimci
7
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Değerlendirmesi

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!