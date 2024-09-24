Bakan Yumaklı Bakü'de Un ve Hububat Zirvesinde Türkiye'nin Başarısını Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Bakü'de Türkiye'nin Başarısını Paylaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "3. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Konferansı ve Sergisi" etkinliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin un ve makarna ihracatındaki öncü rolünü vurguladı.

Türkiye Dünyanın Önde Gelen Ülkelerinden

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, 2023 itibarıyla un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu, dünya genelindeki her dört un paketinden birinde Türk üreticilerinin emeğinin bulunduğunu göstermektedir," dedi.

Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği Vurgusu

Yumaklı, konuşmasında ayrıca, değişen iklim koşulları ve gıda güvenliğinin önemine değinerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, su ve tarım üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Bu süreçte gıda arz güvenliği stratejik bir alan haline geldi," ifadelerini kullandı.

Nüfus Artışı ve Gıda İhtiyacı

Yumaklı: "2050 yılına kadar dünya nüfusunun 2 milyar artarak 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum, gıda ve su ihtiyacını artıracak ve bu da devletler için hayati bir konu olacaktır." dedi.

Değirmencilik Sektöründe Beklentiler

Bakan, dünya değirmencilik ürünleri ticaret hacminin son 5 yılda yüzde 40 arttığını ve 2023'te bu rakamın 60 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını belirtti. Ayrıca, 2024'te sektörün yeni rekorlar kırmasını beklediklerini ifade etti.

Türk Değirmencilik Sektörünün Geleceği

Yumaklı, Türk değirmen sektörü ve Türkiye'nin yıllık un üretim kapasitesinin yaklaşık 32 milyon ton civarında olduğunu ancak bu kapasitenin tam olarak kullanılamadığını belirtti. Altyapı güçlendirilmeden bu sorunun aşılmasının mümkün olamayacağını dile getirdi.

Sonuç olarak Tanınmış Bir Sektör

Yumaklı, Türk değirmenciliğinin, gıda güvenliği ve enerji kaynakları gibi kritik konulara değinmesine devam ederek Türkiye'nin dünya un ve tahıl üretimindeki yerini övünçle ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bazı enerji yatırımlarının yeşil enerji kaynaklarına yönlendirildiğini ve bu durumun sektör için umut verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dünya tahıl sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada konuşma yaptı.