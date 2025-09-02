Bakan Yumaklı: Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar ise sürüyor; teyakkuz 15 Ekim'e kadar devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Yumaklı, iklim değişikliğinin mevsimsel kaymalara ve öngörülemez meteorolojik durumlardaki artışa yol açtığını belirterek, 2 Eylül itibarıyla yaz mevsiminin sona ermesine rağmen orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü ve teyakkuz halinin 15 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde başlayıp Denizli'nin Buldan ilçesine sıçrayan yangına ilişkin olarak Yumaklı, 'Bugün itibarıyla bu yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etmek istiyorum.' dedi. Ayrıca Aydın Efeler'deki yangının ekiplerin gece boyunca yürüttüğü müdahale ile kontrol altına alındığını ve Bartın Ulus'taki yangının da gece boyu süren çalışmalarla söndürüldüğünü aktararak, 'Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde üç yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu.' ifadesini kullandı.

Yumaklı, şu anda devam eden yangınlara ilişkin olarak iki ayrı odak bulunduğunu belirtti: 'Birincisi, önceki gün Karabük Eflani'de başlayıp yine sınırı olan Kastamonu'nun Araç ilçesine sirayet eden yangın. İkincisi dün öğleden sonra Kastamonu Araç ilçesinde şu an içinde bulunduğumuz Akgeçit köyü sınırları içinde başlayan yangın. İkisi birbirlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede, ancak halihazırda iki farklı yangın olarak devam ediyor.'

Yoğun orman ve zor coğrafi koşullar nedeniyle hem hava hem de kara müdahalesinin eşgüdüm içinde ve yoğun şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Yumaklı, kayalık ve kanyonlu arazinin zorluk yarattığını, ancak 'şu an hem karadan hem de havadan çok ciddi bir müdahale sürüyor' diyerek akşam saatlerine doğru iki yangın için umutlu olduklarını belirtti.

Yumaklı, yıl içindeki yangın bilançosuna da değinerek şu bilgileri paylaştı: '1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 492'si ormanda, 3 bin 340'ı da kırsal alan da olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Hakikaten rakamın yüksekliği, verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl yaz aylarının başlarından olmak üzere yangınları üç dalga halinde yaşadık. Birincisi haziran sonu-temmuz başıydı, ikinci dalga temmuz ayının sonunda, üçüncüsü dalga maalesef ağustosun son günlerinde meydana geldi.'

İklim değişikliğinin yangın risk alanlarını genişlettiğine dikkat çeken Yumaklı, 'Artık Batı Karadeniz Bölgesi de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli hale gelmiş durumda. Biz bununla ilgili tüm tedbirlerimizi alıyoruz' ifadesini kullandı ve yangınlarla mücadelede devletin hazırlığı kadar toplumsal bilinç ve bireysel farkındalığın da önemine vurgu yaptı.

Yumaklı, zarar gören alanların yeniden yeşillendirileceğine dair kararlılık mesajını şöyle dile getirdi: 'Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmadan tekrar yeşillendirileceğiyle ilgili kararlılığımız... Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Orman hepimizin nefesi, gölgesi, bereketi, yani vatanı. Çocuklarımızın geleceği, bizden öncekilerin bizlere emaneti. Bizim bütün yapmamız gereken bu emanete sahip çıkmak. Ben her bir dalı yeniden yeşertecek, filizlendirecek, çocuklarımıza umut verecek güzel ormanların oluşacağını ve gelecek nesillere bunları emanet edeceğimizi ifade etmek istiyorum.'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür eden Yumaklı, yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersinin orman, ağaç ve tabiat sevgisi çerçevesinde müfredata dahil edilmesini olumlu bulduklarını belirterek, 'İnşallah gelecek nesillere daha güçlü, daha yeşil, daha dayanıklı ormanlar bırakmanın temelleri de atılmış olacak. Bu genç zihinlere 'yeşil vatan' sevgisini öğretime başladıkları ilk günden vermiş olacağız.' dedi.

Kastamonu, Karabük, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmak üzere yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, görev başında ve gönüllü çalışmalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür eden Yumaklı, bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ve dezenformasyon amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın ardından Yumaklı ve beraberindekiler, köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde Mobil Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.