Bakan Yumaklı: Bilimle Toprağın Bereketini Buluşturmalıyız — Ankara Üniversitesi 2025-2026 Açılışı

Bakan Yumaklı: Bilimsel Bilginin Gücünü Toprağın Bereketiyle Buluşturmalıyız — Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı

Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çok sayıda milletvekili, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ile başladı.

Üniversitenin vizyonu ve teşekkür

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitenin köklü geçmişine ve ülkenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaparak akademik yıl açılışında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Ankara Üniversitesi; bilgi üretimini, teknolojik dönüşümü ve bilimsel yenilikleri insanın ve toplumun refahı için seferber eden bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik gücünü geçmişinden, vizyonunu ise geleceğe duyduğu inançtan alan üniversitemiz; ülkemizin uluslararası düzeyde daha güçlü, daha saygın bir konuma ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Bu yolda birlikte emek veren, aynı idealleri paylaşan ve Ankara Üniversitesini başarıdan başarıya taşıyan büyük Ankara Üniversitesi ailesinin her bir mensubuna içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu vizyon doğrultusunda, önceki dönemde eğitimde kalite standartlarını yükselten, araştırma kapasitemizi güçlendiren ve topluma hizmet alanında etkisini genişleten pek çok önemli projeye imza attık"

Bakan Yumaklı'dan bilim ve tarım çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törende tarım ve orman alanında bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaparak üniversitelerle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yumaklı, konuşmasında şu ifadeyi kullandı:

"Tarım sektörümüzün gelişiminde de bilimsel bilginin gücünü toprağın bereketiyle buluşturmamız gerekiyor"

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak için bilimsel temelli projelere destek verdiklerini ve gençlerin bu alandaki rolünün kritik olduğunu söyledi.

Ortak projeler ve ıslah çalışmaları

Yumaklı, Ankara Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında birçok önemli proje yürüteceklerini belirterek iş birliklerine ilişkin şu detayları paylaştı: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz, hayvancılık araştırmaları kapsamında Ankara Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunuyor. Özellikle kanatlı yetiştirme ve ıslahı konularında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yumaklı, ıslah projelerine ilişkin olarak şunları aktardı:

"En önemli çalışmalarımızdan biri, ‘Halk Elinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Islahı Projeleri’dir"

Ayrıca Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde Bakanlığın Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri ile alabalık ve levrek ıslah çalışmaları yürütülüyor. Bu güçlü iş birliklerinin hem bilimsel araştırmaların sahaya yansımasına hem de yerli gen kaynaklarının korunarak verimlilik ve kalite artışına katkı sağladığı vurgulandı.

Kapanış ve ödül töreni

Törenin sonunda Bakan Yumaklı’ya günün anısına darphane parası takdim edildi ve ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Etkinlik, Bakan Yumaklı ve Rektör Ünüvar önderliğinde Ardek Ödülleri’nin takdimiyle son buldu.

