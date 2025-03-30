Bakan Yumaklı: 'CHP'li Yolsuzluk İddialarının Faturası AK Parti'ye Kesilmeye Çalışılıyor'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sert Açıklamalar

Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP'li yolsuzluk iddialarının AK Parti'ye kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

Yumaklı, "Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li, yolsuzluk belgelerini veren CHP'li, ifade veren ve olayları anlatan CHP'li; fatura AK Parti üzerinden millete kesilmeye çalışılıyor. Öyle yağma yok. İnsanların sokağa çağrılmasının, bunların perdelenmesi amacını güttüğünü hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bayram Mesajı ve Hizmet Vurgusu

AK Parti'nin halkın huzurunu sağlamak için sürekli çalıştığını belirten Yumaklı, "Bugün de bunun için buradayız. Ayrıştırmanın tarafında değiliz; dünü, bugünü ve yarını ile bu duruşumuzu koruyacağız." dedi.

Son 22 yılda gerçekleştirilen yatırım projelerine de değinen Bakan Yumaklı, "11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcandı. Bu yatırımlar AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildi." dedi.

Çevre Krizler ve Terörle Mücadele

Yumaklı, Türkiye'nin çevresinin krizlerle dolu olduğunu ve terör nedeniyle ülkenin kaynaklarının israf edildiğini vurgulayarak, "Artık terörü bitirme noktasına geldik." ifadelerini kullandı. Ayrıca, dış güçlerin Türkiye’nin bölgedeki etkisini hazmedemediğini belirterek, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

CHP'nin Siyasi Çıkarları ve Boykot Çağrısı

CHP’nin yaptığı boykot çağrısına da değinen Yumaklı, "Bu zamana kadar ülkemize karşı yapılan saldırılara sessiz kalanlar, kendi siyasi çıkarları söz konusu olduğunda boykot çağrısı yapmaktan geri durmadılar." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını ve depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını vurguladı. Programda AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da partinin bayramını kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.