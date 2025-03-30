DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Bakan Yumaklı: 'CHP'li Yolsuzluk İddialarının Faturası AK Parti'ye Kesilmeye Çalışılıyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayramlaşma programında CHP'li yolsuzluk iddialarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:08
Bakan Yumaklı: 'CHP'li Yolsuzluk İddialarının Faturası AK Parti'ye Kesilmeye Çalışılıyor'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sert Açıklamalar

Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP'li yolsuzluk iddialarının AK Parti'ye kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

Yumaklı, "Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li, yolsuzluk belgelerini veren CHP'li, ifade veren ve olayları anlatan CHP'li; fatura AK Parti üzerinden millete kesilmeye çalışılıyor. Öyle yağma yok. İnsanların sokağa çağrılmasının, bunların perdelenmesi amacını güttüğünü hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bayram Mesajı ve Hizmet Vurgusu

AK Parti'nin halkın huzurunu sağlamak için sürekli çalıştığını belirten Yumaklı, "Bugün de bunun için buradayız. Ayrıştırmanın tarafında değiliz; dünü, bugünü ve yarını ile bu duruşumuzu koruyacağız." dedi.

Son 22 yılda gerçekleştirilen yatırım projelerine de değinen Bakan Yumaklı, "11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcandı. Bu yatırımlar AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildi." dedi.

Çevre Krizler ve Terörle Mücadele

Yumaklı, Türkiye'nin çevresinin krizlerle dolu olduğunu ve terör nedeniyle ülkenin kaynaklarının israf edildiğini vurgulayarak, "Artık terörü bitirme noktasına geldik." ifadelerini kullandı. Ayrıca, dış güçlerin Türkiye’nin bölgedeki etkisini hazmedemediğini belirterek, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

CHP'nin Siyasi Çıkarları ve Boykot Çağrısı

CHP’nin yaptığı boykot çağrısına da değinen Yumaklı, "Bu zamana kadar ülkemize karşı yapılan saldırılara sessiz kalanlar, kendi siyasi çıkarları söz konusu olduğunda boykot çağrısı yapmaktan geri durmadılar." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını ve depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını vurguladı. Programda AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da partinin bayramını kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu
2
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk
3
Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı
5
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Ekipler Ramazan Bayramı'nda Görevde
6
Yunan Başbakanı Miçotakis Kudüs'te Herzog ile Görüştü
7
Bakan Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!