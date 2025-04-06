Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği

Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na Anlamlı Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 105. yıl dönümünü kutlayarak, ajansın medya dünyasındaki rolünü öne çıkardı.

Bakan Yumaklı, dijital çağın hızına ayak uydurarak güvenilirliğin adresi haline gelen Anadolu Ajansı'nın, bugünden yarına haberciliği inşa ettiğini belirtti.

Yumaklı, Anadolu AJansı'nın haber gücündeki etkinliğini destekleyerek, ajansın gelecekte de başarılı bir şekilde büyümesini temenni etti. Bu bağlamda, AA'nın medya alanında güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğine inandığını da ifade etti.