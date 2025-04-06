DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.124.324,07 0,46%

Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutladı ve ajansın dijital habercilikteki önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:59
Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği

Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na Anlamlı Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 105. yıl dönümünü kutlayarak, ajansın medya dünyasındaki rolünü öne çıkardı.

Bakan Yumaklı, dijital çağın hızına ayak uydurarak güvenilirliğin adresi haline gelen Anadolu Ajansı'nın, bugünden yarına haberciliği inşa ettiğini belirtti.

Yumaklı, Anadolu AJansı'nın haber gücündeki etkinliğini destekleyerek, ajansın gelecekte de başarılı bir şekilde büyümesini temenni etti. Bu bağlamda, AA'nın medya alanında güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğine inandığını da ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
6
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt
7
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor