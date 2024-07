Bakan Yumaklı'dan Fahiş Et Fiyatlarına Sert Tepki

Bakan Yumaklı'dan Fahiş Et Fiyatlarına Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Yumaklı, et fiyatlarındaki fahiş artışlar hakkında sert mesajlar verdi. Yumaklı, "Fahiş et fiyatları konusunda hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatlarla et tüketmek zorunda kaldığı bu durumu kesinlikle tolere etmeyeceğiz," dedi.

Et Fiyatlarının Kontrolü İçin Çalışmalar Sürüyor

Yumaklı, et fiyatlarını kontrol altına almak için gerekli adımları atacaklarını ve bu konuda üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. "Tüketicinin mağduriyetini önlemek için gerekli önlemleri alacağız," şeklinde konuştu.