Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar

Fahiş Fiyat Artışları ile Mücadele Yöntemleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fahiş fiyat artışlarının arz faktörüyle bağlantılı olmadığını ifade ederek, "Biz hem kendi denetim personelimiz hem de Ticaret Bakanlığının ilgili personeliyle sahadayız. Bu davranış bozukluğu bir süre sonra sona erecek ve büyük oranda çözüldüğünü göreceğiz," dedi.

Yeni GAP Eylem Planı ve Suriye Faaliyetleri

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, Suriye'de yapılan çalışmalar ve bakanlığının faaliyetlerine dair bilgiler vererek, "Şartlar olgunlaştığında oraya gidecek tarım ataşesi atama konusunda hazırlığımız var," ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Suriye'de tarımsal altyapıda yaklaşık 3'te 2 oranında hasar tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca, su sorunları üzerine Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Enflasyonla Mücadele ve Yapısal Değişim

Enflasyonla mücadele ile ilgili Ticaret Bakanlığı ile ortak süreçlerin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, fahiş fiyat artışlarının sadece algıya dayalı olduğunu ve bunlarla ilgili gerekli yaptırımların uygulandığını aktardı. "Sanki maliyetlerin tamamı işçilik ücretiymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bunu denemekten vazgeçmeyecekler. Biz de gereğini yapacağız." diye ekledi.

Yumaklı, su ve sulama projelerinin önemini vurgulayarak, "Amacımız tarımsal üretimimizi verimli bir şekilde artırarak, gıda arz güvenliğimizi sağlamak ve ihracata dönüştürmek," ifadelerini kullandı.