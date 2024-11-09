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Bakan Yumaklı'dan Güçlü Tarım ve Türkiye Vurgusu

Bakan İbrahim Yumaklı, Sorgun'daki AK Parti kongresinde güçlü Türkiye için güçlü tarım vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:31
Bakan Yumaklı'dan Güçlü Tarım ve Türkiye Vurgusu

Bakan Yumaklı'dan Güçlü Tarım ve Türkiye Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen AK Parti Sorgun 7. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Güçlü olmanın ve bu memleketin insanlarının bu memlekette hak ettiği gibi yaşamasının teminatı da yine AK Parti'dir," dedi.

AK Parti'nin Vizyonu

Kongrede konuşan Yumaklı, AK Parti'nin bu ülkenin köklerinden doğduğunu belirterek, 22 yıldır ülkeye sağladıkları katkıları vurguladı. Türk toplumunun uluslararası görünürlüğünün arttığını ifade eden Yumaklı, Türkiye Yüzyılı idealinin, daha iyi bir gelecek için temeller attığını söyledi.

Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye

Bakan Yumaklı, "Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini" belirterek tarımın önemine dikkat çekti. Covid-19 pandemisi sürecinde gıda güvenliğinin ne denli hayati olduğunu aktaran Yumaklı, "Biz gıdamızı kendi vatandaşlarımızın ihtiyacı kadar üreterek, zafiyete izin vermeyeceğiz," dedi.

Su Kaynakları ve Tarım Politikası

İklim değişikliğinin etkilerine değinen Yumaklı, suyun tarımdaki önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, tarımsal üretim planlamalarını su kaynakları gözetilerek yeniden şekillendirdiklerini açıkladı. "Artık her yerde her şey ekleyemeyiz; suya göre tarım yapmalıyız," diyen Bakan Yumaklı, bu yönde yeni destekler düzenleyeceklerini belirtti.

İleriye Dönük Projeler

Yumaklı, sürdürülebilir tarım hedeflerini göz önünde bulundurarak, üretim planlamalarını 3 yıllık dönemler olarak belirlediklerini açıkladı. "Bu süreçte, tarımda verimlilik ve kaliteyi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz," diye ekledi.

Konuşmasının ardından Yozgat Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sorgun 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sorgun 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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