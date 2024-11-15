Bakan Yumaklı'dan Kilis'teki Musabeyli Barajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kilis'te Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'te yaptığı konuşmada, 1 milyar lira maliyetli Musabeyli Barajı sulamasının 2025 yılının sonunda tamamlanacağını müjdeledi.

Zeytin Hasadı ve Yerel Üreticilere Destek

Bakan Yumaklı, Kocabeyli köyünde zeytin hasadına katılarak, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti. Zeytinin, Anadolu'nun ve Türkiye'nin kadim tarım ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, zeytinin her aşamasında yoğun emek bulunduğunu ifade etti.

Kilis'e Yapılan Yatırımlar

Yumaklı, Kilis’e son 22 yılda toplam 10,2 milyar lira yatırım ve destek sağladıklarını belirtti. İlin tarımsal hasılasının 28 kat arttığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, “1 milyar lira maliyetli Musabeyli Barajı sulamasını 2025 yılı sonunda inşallah tamamlayacağız” dedi.

Yumaklı açıklamalarına şöyle devam etti: “Yukarı Afrin Barajı'nın maden ocağıyla etkileşimini önlemek adına 731 milyon lira harcayarak 2025 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Ayrıca 373 milyon lira maliyetli Narlıca Göleti ve sulamasını da 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”

Vali Şahin'den Zeytin Yetiştiriciliğine Vurgu

Kilis Valisi Tahir Şahin, zeytin kentinde birçok tarım ürününün yetiştiğini belirterek, bölgenin tarımsal potansiyelinin önemine dikkat çekti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'in Kocabeyli köyünde zeytin hasadına katıldı. Eline hasat makenisini alan Yumaklı, çiftçilerle beraber zeytin hasat etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'in Kocabeyli köyünde zeytin hasadına katıldı. Eline hasat makenisini alan Yumaklı, çiftçilerle beraber zeytin hasat etti.