Bakan Yumaklı'dan Kırsalda Sürdürülebilir Tarım Vurgusu

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nda kırsal kalkınmanın önemini vurgulayarak tecrübe paylaşımının Türkiye'nin tarım geleceğine yön vereceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:11
Bakan Yumaklı'dan Kırsalda Sürdürülebilir Tarım Vurgusu

Bakan Yumaklı, Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi'nde Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamındaki kırsalda sürdürülebilir yaşam atölyesinde önemli açıklamalarda bulundu. Atölye çalışmalarının, konularında uzman kişilerle tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirileceğini ve bunun bir 'tecrübe paylaşımı' olarak adlandırılabileceğini ifade etti.

Tarımın Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Bakan Yumaklı, bu çalışmanın Türkiye'nin tarımında geleceğe yön verecek bir yapı olduğunu vurguladı. Kırsal kalkınmanın gıda arz güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Yumaklı, son yıllardaki gelişmelerin tarım ve gıdanın kritik önemini gözler önüne serdiğini söyledi. Üretimden vazgeçmediklerini ve ürün yokluğu yaşanmadığını ekledi.

Ekonomiye Sağlanan Destek ve İhracat Başarıları

Bakan, sağlanan hibeler sayesinde binlerce projenin uygulamaya alınarak yeni istihdam sağlandığını belirtti. Türkiye'nin 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin 180'den fazla ülkeden gıda ihtiyacını karşılarken, 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek ekonomiye yıllık 32,6 milyar dolar destek sağladığını vurguladı.

Tarımda Rekabet Gücü ve Gelecek Hedefleri

Yumaklı, Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmek için çalıştıklarını belirterek, bu hedeflere ulaşmak için sektörle ilgili birçok dinamiği ortak akıl ve istişareyle harekete geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Şura ve Sonuç Bildirgesi Takvimi

Bakan Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nın 28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve sonuç bildirgesinin Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Şu ana kadar toplam 48 çevrim içi toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

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