Bakan Yumaklı'dan Muş Tarım Sektörüne 331 Milyon Lira Destek

Bakan Yumaklı, Muş'ta Tarım Desteklerini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'taki "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bugün itibarıyla başta kırsal kalkınma destekleri ve yatırımları desteği olmak üzere 331 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. Bu desteklerin, 2023 yılı başından bu yana çiftçiler için toplamda 78 milyar lira olduğunu belirtti.

Üretim Planlamasında Yeni Dönem

Bakan Yumaklı, 2023'ten itibaren gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerin Türkiye'nin gıda arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. "1 Eylül'den itibaren bitkisel üretim planlamasını, 2024'ün başından itibaren ise hayvansal üretim için planlamaya başladık. Bu, Türkiye için bir dönüm noktasıdır." dedi.

Muş'un verimli topraklarına vurgu yapan Yumaklı, burada hangi ürünün nasıl ve ne kadar üretileceğinin ziraat odaları, üniversiteler ve bakanlık ile birlikte karar verilerek planlandığını belirtti. Stratejik ürünler arasında hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi önemli ürünlerin yer aldığını söyledi.

Üretimde Verimliliğe Dikkat

Bakan Yumaklı, "Bir dekarda 300 kilogram buğday yeterli değil, bunu 700-800 kilograma çıkarmalıyız" diyerek desteklerin bu hedefe yönelik verileceğini ifade etti. Kadın ve genç çiftçilere yönelik pozitif ayrımcılık ile tarımsal krediler sağlanacağını da ekledi.

Çiğ Süt Desteklerinde Artış

Çiğ süt desteklerinde temel desteğin üzerine %40 ilave destek sağlanacağını belirten Yumaklı, bu bölgede doğan her buzağı için ilave destek vereceğini de duyurdu. "Üreticilerimizin yanındayız, destekleri Cuma günleri hesaplara aktarıyoruz." dedi.

Muş'un Su Problemi Çözüme Kavuşuyor

Muş'un içme suyu sorununa da dikkat çeken Yumaklı, 80 kilometrelik isale hattı ile su probleminin 2045 yılına kadar çözüldüğünü, projenin 2025 yılının Nisan ayında tamamlanacağını duyurdu.

Programa Vali Avni Çakır, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve birçok sektör temsilcisi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen "Muş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı. Toplantıda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek (sağ 2) ile Vali Avni Çakır (sol 2) da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen "Muş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı. Toplantıda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek (sağ 2) ile Vali Avni Çakır (sol 2) da yer aldı.