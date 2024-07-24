Bakan Yumaklı'dan Sahipsiz Köpek Sorununa Dair Açıklama

Bakan Yumaklı'nın Sahipsiz Köpek Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sahipsiz köpek sorununa ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan, "(Sahipsiz köpek sorunu) 'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme." sözleriyle, sahipsiz hayvanların öldürülmesi konusundaki spekülasyonlara yanıt verdi.

Öneriler ve Çözümler

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpeklerin bakımı ve korunması için sahiplendirme yönteminin benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, hem hayvan refahı hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.