Bakan Yumaklı’dan ‘sokak köpekleri’ ile ilgili açıklama: “Sorumluluğu üstlenen kimse yok”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘sokak köpekleri2 ile ilgili tartışmalara dair sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, sorunun asıl kaynağı olarak, yaşananların sorumluluğunun kimse tarafından alınmamasını gösterdi.

Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Başıboş sokak köpekleri sorunun temelinde, bu hayvanların yasal olarak sorumluluğunu alan bir kişi ya da bir kurum olmaması yatıyor. Diğer yandan başıboş köpek sayısının 4 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Bu hayvanlar, yılda 1 ya da 2 kez doğum yapıyor ve her doğumda yaklaşık6-8 hayvan doğuyor. Sürekli yer değiştiren hayvanların kayıtları ise sağlıklı bir şekilde tutulamıyor. Başıboş köpeklerin çoğalmasını kontrol edebilmek için, yüzde 70’ini kısırlaştırmak gerekiyor. Ancak son 5 yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılmış durumda.”

Bakan Yumaklı, açıklamasında sokak köpekleri ile ilgili ‘kuduz’ konusuna da değinerek şu ifadelere yer verdi: “Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizi ‘kuduz riski’ açısından yüksek risk kategorisinde gösteriyor. Bu da ülkeye gelecek olan turistler için dezavantaj yaratıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kuduz riskli temas sayısı, 2023 yılında iki katına çıktı. Bu durum, insan sağlığı ve hayatı için korkunç boyutlara işaret ediyor. Bilim insanları ve konun uzmanları, gerçekçi çözüm önerilerini sunacak ve vatandaşlarımızın da desteği ile bu sorunu çözeceğimize inanmaktayım.”