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Bakan Yumaklı'dan TUSAŞ'a Yangın Söndürme Helikopteri Siparişi

Bakan Yumaklı, TUSAŞ'a 8 yangın söndürme helikopteri siparişi verdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:45
Bakan Yumaklı'dan TUSAŞ'a Yangın Söndürme Helikopteri Siparişi

Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu acil durum müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir adım attı. Bakan Yumaklı, Türkiye Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ile önemli bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı.

Yangın Söndürme Kapasitesi Artıyor

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, "TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli toplam 8 adet yangın söndürme helikopterinin siparişini verdik. Bu helikopterlerin, ülkemizin yangın söndürme kapasitesini artırmasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum." dedi.

Teslimatlar 2028'de Başlayacak

Yumaklı, söz konusu helikopterlerin teslimatlarının 2028 yılından itibaren başlayacağını belirtti. Bu projeye verdikleri destekle birlikte, Türkiye'nin hava araçları üretiminde kendi kendine yeterli olma hedefinin bir adım daha ileri gitmiş olacağını vurguladı.

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