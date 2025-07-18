Bakan Yumaklı, Iğdır'da Hayvan Teslim Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Iğdır'da Hayvan Teslim Töreni

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir TİGEM Çiftliği'nde düzenlenen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi çerçevesinde ilk hayvan teslim törenine katıldı. Törende konuşan Yumaklı, projeye yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Proje Destekleri ve Üretici Avantajları

Yumaklı, “Bu projede her bir hayvan için hak sahibi olan üreticilerimiz hayvan başına 18 bin lira yıllık bakım ve diğer masraflarını karşılamak amacıyla destek alacak. Örneğin, 15 hayvanı olan bir üretici, her ay bir asgari ücreti elde etmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Törene Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan ve birçok çiftçi de katıldı. Proje çerçevesinde, toplamda 14 çiftçiye 235 hayvan teslim edildi.

Proje Hedefleri ve Katılım Oranı

Bakan Yumaklı, proje kapsamına alınan 4 bin 351 yetiştirici ve yedek olarak belirlenen 6 bin 472 üretici ile ilgili de bilgi verdi. Projeden yararlanacakların yüzde 42'sinin kadın, yüzde 80'inin genç ve yüzde 15'inin meslek mensubu olduğunu vurguladı.

Yumaklı, “Bu projenin gerçekleşmesi ile hem gençlerimizin hem de kadın girişimcilerimizin tarımda aktif rol almasını sağlıyoruz” dedi.

Finansal Destek ve Kredi İmkanları

Üreticilere ziraat bankası aracılığıyla sağlanan kredi imkanlarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, ayrıca projenin sürdürülebilirliği için 2 yıl ödemesiz toplamda 3 ila 5 yıl içinde sübvansiyonlu krediler alınabileceğini belirtti. Kredi sübvansiyon oranının da %85'e kadar çıkacağına dikkat çekti.

Proje kapsamında teslim edilen hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve sağlıklarına yönelik tüm aşılarının tamamlandığını da sözlerine ekleyen Yumaklı, “Amacımız, etçi ırk ve gebe düve temin ederek kırmızı et üretiminde verimliliği artırmaktır” diye konuştu.

Projenin Geleceği

Yumaklı, projenin etaplar halinde devam edeceğini ve 2028'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeye verdiği destek için teşekkür etti.

Program sonunda, Bakan Yumaklı proje kapsamındaki 14 hak sahibine sertifikalarını teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir TİGEM Çiftliğinde düzenlenen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk hayvan teslim törenine katıldı. Yumaklı, burada Iğdır Valisi Ercan Turan (sağda) ve çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir TİGEM Çiftliğinde düzenlenen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk hayvan teslim törenine katıldı. Yumaklı, burada Iğdır Valisi Ercan Turan (sağda) ve çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.