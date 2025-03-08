Bakan Yumaklı: İnanç ve Değerler Ülkemizin Temel Taşı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da inanç ve değerlerin önemine vurgu yaptı ve üreticilere yeni teşvik müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:32
Bakan Yumaklı: İnanç ve Değerler Ülkemizin Temel Taşı

Kastamonu'da Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı iftar programında önemli mesajlar verdi. Yumaklı, "İnancını ve değerlerini yitiren memleketlerin, milletlerin ne hale geldiğini televizyon ekranlarında çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanarak, değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İnsanlarımız bu topraklardaki milli birlik ve beraberliğimizin en önemli yapı taşıdır. Hepimiz bu topraklara ruhunu veren bir gönül ikliminin, kardeşlik ruhunun varisleriyiz." şeklinde konuştu.

Yumaklı, memleketin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve verilen bedeller hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu: "O yüzden ülkemize dönük emperyalist emellere hiçbir zaman geçit vermeyecek kadar sağlam bir inanca sahibiz. Güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir devlet ve millet yapısına sahip olması gerektiğinin altını çiziyoruz."

Terörle Mücadelede Birlik Mesajı

Konuşmasında terörün sona ermesi gerektiğine de değinen Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli vizyonu ve Cumhur İttifakımızın kararlı duruşu ile bu ülkenin insanının başına musallat olan terör belası da, hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir iklimde gidiyor. İnşallah meyvelerini de vermeye başladı." dedi.

Kastamonu'ya Yapılan Yatırımlar

Kastamonu'da 2022-2023 yılları arasında gerçekleştirilen 216 proje ve yatırımı duyuran Yumaklı, "Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden, taşkın korumaya, okul, kütüphane ve spor salonlarına kadar ilimizin ihtiyaçlarını tespit edip tamamladık. Hükümetimizin 157 devam eden projesi için harcanan rakam 16 milyar lirayı geçmiştir." dedi.

Şeker Pancarı Üreticilerine Teşvik Müjdesi

Bakan Yumaklı, Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim edilecek şeker pancarları için 2025 yılı başından itibaren %5 oranında teşvik primi verileceğini duyurdu. "Bu teşvik, üreticilerimizin emeğini koruyacak ve üretime teşvik edecektir." dedi.

Hükümetin üretici dostu politikalarına vurgu yapan Yumaklı, iklimsel sebeplerle verim düşüklüğü yaşandığını da belirterek, bu kırsal desteklerin önemini vurguladı. Program sonunda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yumaklı, kadınlara çiçek takdim etti.

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