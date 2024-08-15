Bakan Yumaklı'nın Orman Yangınları Açıklaması

Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları ile İlgili Umut Verici Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale, Manisa ve Bolu illerindeki orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangınların durumunun iyileştiğini belirten Bakan Yumaklı, "Yarın güzel haberlerle bu yangınların sona erdiğini sizlerle paylaşmayı umut ediyorum." dedi.

Yangın Yönetim Merkezinden Açıklama

Bakan Yumaklı, Çanakkale Eceabat'ta oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 63 yangına müdahale ettiklerini, bunlardan 60'ının kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangınların Detayları

Çanakkale-Eceabat'taki yangının sabah erken saatlerde başladığını ve anında müdahale edildiğini belirten Yumaklı, "Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Gerekli tedbirler alındı ve yangın 57. Alay Şehitliği’ne ulaşmadan durduruldu" şeklinde konuştu.

Bolu ve Manisa'daki Durum

Bolu'daki yangının da hızla yayıldığını ancak iyi gelişmeler yaşandığını kaydeden Yumaklı, Manisa Gördes'teki yangın için de benzer iyileşmelerin yaşandığını vurguladı. "Her üç yangında da güzel gelişmeler var, sürecin yönetimi oldukça iyi gidiyor." diye ekledi.

Orman Kahramanlarına Teşekkür

Bakan, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ederek, halkın bu süreçte dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde ateş yakmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Sonuç

Bakan Yumaklı, "İnşallah bu süreci de rahatlıkla atlatacağız" diyerek, yangınların devam ettiği yerler için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.