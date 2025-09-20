Bakan Yumaklı Sakarya'da: 'Üreticinin Emeği Kırmızı Çizgimiz', Desteklerde Artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Yumaklı, üreticilere yönelik destek artışları, su merkezli üretim planlaması ve hayvancılıkta sağlanan ilerlemelere ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı.

Valilik ziyareti ve sektör buluşması

Bakan Yumaklı, Sakarya programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali Rahmi Doğan ile kentteki çalışmaları görüştü. Ardından Valilik Toplantı Salonu'nda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

"Üreticilerin emeğini yok sayarak Türkiye'de tarımsal üretimin bittiğiyle alakalı dezenformasyon, her zaman söylediğimiz gibi kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Üreticilerimizin alın teri ve emeği, kırmızı çizgimiz."

Su odaklı planlama ve üç yıllık destek periyodu

Yumaklı, suyu merkeze alan üretim planlamasını uygulamaya koyduklarını ve Hayvancılık Yol Haritasını peyderpey hayata geçirdiklerini belirtti. 2024 ve 2025 yıllarında anaç hayvan sayısını artırmak, işletmelerin verimini yükseltmek ve kadın ile genç nüfusu tarıma kazandırmak için destek ve teşvik sistemlerini yeniden dizayn ettiklerini vurguladı.

Bakan, bu yıl yayımlanan yeni desteklerin üreticilere önceden ilan edildiğini; önümüzdeki 3 yıl için hangi ürünlere hangi desteklerin sağlanacağının, su kısıtlı bölgelerde üretim desenlerinin ve tarımsal kredilerin aynı platformda toplandığını söyledi ve bu politikanın 3'er yıllık periyotlar halinde açıklanmasının önemine işaret etti.

Destek artışları ve teşvikler

Yumaklı, geçen hafta açıklanan desteklerle üretim maliyetleri dikkate alınarak önemli artışlar yapıldığını belirtti. Buna göre destek katsayısını 2025'e göre 2026'da dekar başına %27 artırarak 310 liraya çıkardıklarını ifade etti. Organik üretim yapanlara ise destek katsayısına %25 ilave uygulandığını aktardı.

Hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanımına ilişkin destek katsayısını 0,50'den 0,56'ya yükselttiklerini, tarımsal su kısıtlaması olmayan il ve havzalarda dane mısır üretimini teşvik amacıyla destek katsayısını 1'den 1,3'e çıkardıklarını bildirdi.

Temel destek ve planlı üretim desteği kapsamında 2026'da 2025'e göre sağlanan artışlardan bazıları şunlar:

- Buğday ve arpada %27 artışla 806 lira

- Dane mısırda %65 artışla 806 lira

- Mercimek ve nohutta %27 artışla 620 lira

- Patates ve soğanda %27 artışla 620 lira

Hayvancılıkta yükselen destekler ve veriler

Hayvancılık desteklerinde de önemli artışlar yapıldığını aktaran Yumaklı, büyükbaş hayvancılıkta buzağı desteğinin %40 artışla 1.400 liraya, malak desteğinin %180 artışla 2.800 liraya çıkarıldığını söyledi. Küçükbaşta kuzu ve oğlak desteği %50 artışla 300 lira olurken, çoban desteği %125 artışla 81.000 liraya yükseltildi.

Yumaklı, TÜİK verilerine göre 2023 Aralık'tan itibaren büyükbaş varlığının %3,65 artışla 17,2 milyona çıktığını, küçükbaş varlığının ise %11,6 artışla 58,2 milyona yükseldiğini belirterek bu rakamların teyitli olduğunu ifade etti.

Zirai afetler ve tazminat çalışmaları

Bakan, zirai don olayından 65 il ve 471 bin üreticinin etkilendiğini; Sakarya'da fındık, ayva, kiraz, ceviz ve şeftali üretimi yapan 6.252 üreticinin zarar gördüğünü ve üreticilerin kayıplarını karşılamaya başladıklarını bildirdi.

Ağaçlandırma, yangın riski ve su projeleri

Yumaklı, orman yangını açısından riskli iller arasında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya ve Bilecik'i sayarak halka orman yangınlarına karşı duyarlı olma çağrısı yaptı. Sakarya'daki iki büyük yangının önümüzdeki yıl sonuna kadar ağaçlandırma ile rehabilite edileceğini belirtti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çağrısı yapan Bakan, Türkiye'nin 81 ilinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını ve etkinliğin "bir bayram havasında" geçmesi için destek istedi.

Sakarya özelinde 1 milyar 156 milyon liralık 8 adet su ve sulama projesinin DSİ yatırım programına alındığını; son 23 yılda ilde tarım, orman ve su sektöründe 46 milyar lira destek ve yatırım yapıldığını, su ve sulama alanında 96 tesisin hizmete alındığını ve 62 bin dekarlık alanın sulamaya açıldığını aktardı.

Fabrika ziyareti ve katılımcılar

Program kapsamında Yumaklı, Arifiye'deki Başak Traktör fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve Necmettin Erbakan'ın girişimiyle üretilen Başak 12 ve Başak 17 traktörlerini inceledi. Ayrıca ilçedeki fidanlıkta da incelemelerde bulundu.

Bakan Yusuf Yumaklı'ya program süresince Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sektör temsilcileri, kurum müdürleri ve oda başkanları eşlik etti.

Yumaklı, ülkenin hedeflerinin Türkiye Yüzyılı perspektifinde olduğunu, tarım ve orman sektörünün bu hedeflerde merkezi bir rol oynadığını ve şehirlerin güçlü üretim alanlarını öne çıkararak rekabet avantajı sağlanması gerektiğini vurguladı.

