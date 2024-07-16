Bakan Yumaklı: Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangınının ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındığını duyurdu. Paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, yangının orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet ettiğini belirtti.



Manisa'nın Soma ilçesinde orman dışı bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana sirayet etti. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması, bölgedeki ekiplerin hızla harekete geçmesini gerektirdi. Orman yangınlarının yaz aylarında sıkça görülmesi, bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdi.



Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla yapılan bu çalışmalar, yangının tamamen söndürüldüğünden emin olunana kadar devam edecek.

