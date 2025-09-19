Bakan Yumaklı: Tarımın Ortasında Teknoloji Olmalı — TEKNOFEST İstanbul

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST'te tarımın merkezine teknolojinin konması gerektiğini vurguladı ve TÜME standlarını gezdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:11
Bakan Yumaklı TEKNOFEST İstanbul'da: Tarımın Ortasında Teknoloji Olmalı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı değerlendirmede, tarım ve teknolojinin entegrasyonunun zorunlu olduğunu vurguladı. Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in İstanbul Atatürk Havalimanında sürdüğünü hatırlattı.

TEKNOFEST'te TÜME ziyareti ve gözlemler

Yumaklı, TEKNOFEST'te yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) alanını gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivalin "geleceğin hayallerle buluştuğu bir ortam" olduğunu belirtti ve ziyaretçilerin 7'den 77'ye teknolojiyle tanıştığını söyledi.

Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Biz bakanlık olarak teknolojinin, tarımın tam da orta yerinde olması gerektiğini ve tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyor ve bununla ilgili birçok proje geliştiriyoruz."

Tarımsal üretimde teknolojinin kullanımının zorunlu olduğuna dikkat çeken Yumaklı, kümelenme modeli ile tüm unsurların entegre olması ve birbirini desteklemesinin önemine işaret etti. Ayrıca, genetik gelişimlerden hayvan sağlığına, iklim değişikliğine ve kuraklığa uyum sağlayacak tohumlara kadar çok sayıda teknolojik uygulamanın aynı platformda görülebildiğini vurguladı.

Kümelenme, AR-GE ve işbirliği vurgusu

Yumaklı, hayvancılık örneği üzerinden bir hayvanın genetik özelliklerinin iyileştirilmesinden doğum ve beslenmesine kadar ekosistem kurulması gerektiğini anlattı. İlgili genel müdürlüklerin genetik araştırmalar ve hangi cins hayvanın ne kadar verim verebileceğine dair çalışmaları sektörle birlikte yürüttüğünü belirtti.

Yumaklı, sözlerine devamla: "Ben inanıyorum ki bu teknolojik buluşmayı sağlayacak bütün katılımcılar, yatırımcılar, gençler, kadın girişimcilerimiz günün sonunda teknolojiyi tam anlamıyla uyguladıklarında hayallerinin çok daha ötesinde bir üretimin geliştiğini görecekler." dedi.

Etkinlikteki kümeleşmenin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz gibi paydaşların katılımıyla gerçekleştiğini kaydeden Yumaklı, tarımın teknolojiyle buluşmasını sağlayan T3 Vakfı ve diğer paydaşlara teşekkür etti. Ayrıca tüm gençleri, Bakanlığın sunduğu diğer fonksiyonları görmek üzere stantları ziyaret etmeye davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin (TÜME) TEKNOFEST'teki "akıllı tarım" alanını ziyaret ederek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.

