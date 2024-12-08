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Bakan Yumaklı, Tarımsal Destekleri ve Yatırımları Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 22 yılda tarımsal desteklerin 161 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:01
Bakan Yumaklı, Tarımsal Destekleri ve Yatırımları Açıkladı

Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım sektörüne yönelik 22 yılda gerçekleştirilen önemli yatırımları vurguladı. Yumaklı, Ankara'ya yönelik tarımsal yatırım ve desteklerin toplamda 161 milyar lira olduğunu açıkladı.

Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye

Yumaklı, konuşmasında AK Parti'nin güçlü tarım politikalarıyla Türkiye Yüzyılı'na imza atmayı hedeflediğini belirtti. "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yumaklı, tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti.

Tarımda Büyüme Verileri

Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 2,1 büyüdüğünü, tarım ve ormancılık sektörünün ise yüzde 4,6 oranında büyüdüğünü bildiren Yumaklı, son beş çeyrektir sektörde sürekli bir büyüme yaşandığını kaydetti.

Yatırımlar ve Destekler Artıyor

Yumaklı, Ankara'nın tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek; kuru soğan, yer elması, nohut ve kimyon gibi ürünlerde Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca, tarımsal desteklerin 2023 yılı itibarıyla tam 19 kat arttığını ve tarımsal ihracatın 5 kat yükseldiğini aktardı.

Altyapı Yatırımları

DSİ aracılığıyla Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet ve 367 sulama tesisi inşa edildiğini belirten Yumaklı, ayrıca 233 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını duyurdu.

Konuşmalara Katılan İsimler

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yer aldı.

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