Bakan Yumaklı: Terör ve Demokrasi Arasındaki Çizgi Belirsiz Kalıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak. Bunlar çok farklı yöntemleri uygulayacaklar." dedi.

Açıklamalarında Türkiye'nin duasına talip olduklarını belirten Yumaklı, AK Parti'nin kuruluş felsefesini vurgulayarak, "AK Parti'nin kuruluş felsefesinde insan ve fırsat eşitliği var. Bu ilin Pınarbaşı ilçesinin bir köyünde hepiniz gibi birisinin evladıyım. Bize bu fırsat eşitliğini sağlayan AK Parti'nin liyakate ve vatandaşa hizmet edene odaklanan bir parti olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke yolunda ilerlediğini ifade eden Yumaklı, "Tarımdan ulaşıma, milli sanayisine ve dış politikaya kadar güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği konusunda kimsenin tereddüdü yok." ifadesini kullandı. Ayrıca, ülke içerisinde yaşanan istikrarsızlıklar arasında Türkiye'nin ayakta kalması için büyük çaba sarf edildiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına da dikkat çekti ve Türkiye'nin bu katliama 'dur' diyen tek ülke olduğunu belirtti. "Bunu bize reva gören bir anlayış var, ancak Cumhur İttifakı olarak bunun engellenmesi için birçok karar alıyoruz." diye devam etti.

Terörle demokrasi arasındaki belirsizliğin sürekli olarak tartışılacağına dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin demokrasi kültürünün hazmedilmesi gerektiğini vurguladı. "Demokrasiyi hazmetmek zorundalar. Bunları, sahip olduğumuz demokrasi kültürü ve seviyesine gelmeye davet ediyorum." dedi.

22 yıllık AK Parti iktidarı dönemi boyunca ülkenin güçlendiğini belirten Bakan Yumaklı, Kastamonu'ya yapılan yatırımlarda tarımsal desteklerin son 22 yılda "18 kat arttığını" ifade etti.

Ayrıca, Kastamonu'daki yangın riskine karşı Orman İşletme Müdürlüklerine başvurarak ahşap evlerin elektrik tesisat değişiminde hibe ve düşük faizli kredi imkanı sunulduğunu kaydetti. Yumaklı, diğer illerde yaşayan ilçe sakinlerine de yerleşim yeri değişikliği önerisinde bulundu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.