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Bakan Yumaklı: Türkiye Mazlumların Yanında Yer Alıyor

Bakan Yumaklı, AK Parti Azdavay İlçe Kongresi'nde Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumunu anlattı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:58
Bakan Yumaklı: Türkiye Mazlumların Yanında Yer Alıyor

Türkiye Her Zaman Mazlumların Yanında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Azdavay 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişten günümüze her zaman mazlumların ve mağdurların yanında durduğunu vurguladı. Yumaklı, "Türkiye bu süreçte her zaman olduğu gibi net tutum sergiledi ve Filistin davasına adalet ve özgürlük davası olarak baktı," dedi.

AK Parti'nin 22 Yıllık Başarısı

Bakan Yumaklı, 22 yıllık AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini belirtti. "Geçmişe bakıldığında değişimin somut hayata geçtiğini görebiliyoruz. Bir on yıl geriye baktığımızda, hizmet etmek isteyenler ile buna engel olanların farklılıkları belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor," diye ekledi.

Demokratik Adımlar ve Devlet Anlayışı

Halk odaklı bir devlet anlayışının geliştiğini ifade eden Yumaklı, "Devlete giden, derdini anlatmak isteyen bir anlayış kalmadı. Artık vatandaşına giden bir devlet anlayışı hakim. Bu değişikliklerin 85 milyonu kucakladığını" söyledi.

İstikrar ve Güven

Yumaklı, "İstikrar ve güven her şeyden önemlidir. Türkiye hedeflerini bu güven ile geliştiriyor. Artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı sona erdi, ikinci yüzyılı birlikte inşa etmeliyiz," dedi.

Filistin Davasına Dikkat Çekti

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Bakan Yumaklı, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi büyük suçlar işleyen devlet başkanları var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, o masum insanların haklarını aramaya devam ediyor. Türkiye, bu süreçte mazlumların yanında net bir duruş sergiledi," şeklinde konuştu.

Partisinin Vizyonu ve Birlik Mesajı

Bakan Yumaklı, AK Parti'nin, liderlerle birlikte ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın muhalefet için bir rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. "Bizim en büyük destekçimiz sizlersiniz. 'Durmak yok, hizmete devam' anlayışı ile millet yolunda yürümeye devam edeceğiz," diyerek partilerinin temel değerlerini vurguladı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Belediye Düğün...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Azdavay 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (solda) ve Serap Ekmekci (sağ 3) ile partililer katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Belediye Düğün...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Azdavay 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay (solda) ve Serap Ekmekci (sağ 3) ile partililer katıldı.

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