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Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nda Hedeflerimize Koşarak Ulaşacağız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı hedeflerini vurguladı ve Kastamonu’ya yapılan yatırımları açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:02
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nda Hedeflerimize Koşarak Ulaşacağız

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nda Hedeflerimize Koşarak Ulaşacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Daha önce adım adım gidiyorduk, şimdi adımlarımızı açarak, koşarak hedeflerimize gideceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda milletimizle birlikte kutlu yürüyüşü oluşturarak hedeflerimize ulaşacağız," dedi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Kastamonu evladı olduğu için mutluluk duyduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının önemli projelerle dolu olacağını belirtti. Yumaklı, "AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarımın bu hedefe ulaşmayı herhangi bir zorluk olarak görmediğini biliyorum ve bununla gurur duyuyorum," dedi.

Kastamonu'nun Yükselişi

Kastamonu’nun AK Parti iktidarları döneminde kalkınma hamlesinden ciddi ölçüde yararlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, son 22 yılda sadece bakanlıklarının yaptığı yatırımların toplam tutarının 34 milyar lira olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kastamonu’nun tarımsal hasılasının 24 kat artarak 14,2 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Devrekani ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaların önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağını da duyurdu.

ORKÖY Destekleri ve Bal Üretimi Denetimleri

ORKÖY kapsamında Kastamonu'da yaklaşık 500 aileye destek sağlandığını belirten Yumaklı, bunun toplam değerinin 150 milyon lira olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Türkiye genelinde bu rakamın 2 milyar 250 milyon lira olduğunu ifade etti.

Bal üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz," diyerek, gıda üretiminde uyulması gereken usullere dikkat çekti. 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak yoğun denetimlerin müjdesini vererek, hileli ürünlerin karşısında kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Geleceğe Dair Vizyon

Kongredeki konuşmasında, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2023 hedeflerinin gerçek olduğunu belirterek, "Emin olun, 2053 ve 2071 hedeflerini de Allah'ın izniyle sizler gerçekleştireceksiniz," dedi.

Kongreye; AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin ve diğer partililer katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 3), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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