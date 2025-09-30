Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'nda bir öğrencinin daveti üzerine Çankaya'daki Betül Can Anadolu Lisesi'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin Detayları

Bakan Tekin, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları'nda kendisini okuluna davet eden 10/F sınıfı öğrencisi Sevgi Kuzudişli, ziyaretten dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

MEBİ Platformu ve Öğrenci Gözlemleri

Öğrenciler, yapay zeka destekli MEBİ platformu'nu en fazla kullanan okul olduklarını belirterek platformun sağladığı faydaları aktardı.

Öğretmenlerle Görüşme ve Hatıra Fotoğrafı

Bakan Tekin, öğretmenler odasında eğitimcilerle görüşerek öneri ve değerlendirmelerini dinledi. Ziyaret kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.