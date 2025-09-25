Bakan Yusuf Tekin'den Gaziantep'te sürpriz okul ziyareti: Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirip öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:17
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep programı kapsamında merkez Şehitkamil'de bulunan Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları

Bakan Tekin, kente gelişinin ardından Valilik ziyareti öncesi program dışı olarak okulu inceleyerek eğitim ortamını yerinde gözlemledi. Okul bahçesinde yapılan beden eğitimi dersine katılarak öğrencilerle sohbet eden Tekin, gençlerle yakından ilgilendi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, onların taleplerini dinledi ve eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katılımcılar

Ziyarette ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

