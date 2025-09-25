Bakan Yusuf Tekin'den Gaziantep'te sürpriz okul ziyareti: Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu

Bakan Yusuf Tekin'ten Gaziantep'te sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep programı kapsamında merkez Şehitkamil'de bulunan Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları

Bakan Tekin, kente gelişinin ardından Valilik ziyareti öncesi program dışı olarak okulu inceleyerek eğitim ortamını yerinde gözlemledi. Okul bahçesinde yapılan beden eğitimi dersine katılarak öğrencilerle sohbet eden Tekin, gençlerle yakından ilgilendi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, onların taleplerini dinledi ve eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katılımcılar

Ziyarette ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep programı kapsamında merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Emel-Galip Hasırcı Ortaokulu'na sürpriz ziyarette bulundu. Okul bahçesinde beden eğitimi dersine katılan öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.