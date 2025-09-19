Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak

Bakan Yusuf Tekin Düzce'de Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin Açılışına Katıldı

Açılışta verilen mesajlar ve rakamsal gelişmeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve önceliklerini paylaştı.

Eğitim öğretim, toplumun tamamının ve bütün kesimlerinin hep birlikte sorumluluklarını yerine getirdiğinde başarılı olunacak bir alan. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim, öğretmenlerimizin, ailelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve siyasetçilerimizin görevlerimiz var. Herkesin kendi üstüne düşeni yapmasını arzu ediyorum.

Tekin, son 22 yılda kentte eğitim altyapısında önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek sayısal verileri paylaştı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında halihazırda 3 bin 968 derslikte eğitim-öğretim sezonunu açtıklarını, derslik sayısının neredeyse üç katına çıktığını söyledi. Bu eğitim-öğretim yılı başında 6 bin 24 öğretmenimizin görev yaptığını aktardı.

Tekin, Düzce'de ilkokul ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 18, ortaöğretim kurumlarında ise 19 olduğunu vurguladı ve bunun çok önemli bir gösterge olduğuna değindi. Tekin ayrıca öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını şu şekilde verdi: ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, ortaöğretim kurumlarında ise 10.

Kentte 2025 yatırım programında bulunan ve inşaatı ile ihaleleri devam eden projelerle birlikte 296 dersliğin gelecek yıl tamamlanacağını belirten Tekin, Bu derslikler bittiğinde sadece Hacı Yakup köyünde ikili eğitim anlamında bir ihtiyacımız olacak. Huzurlarınızda şu sözü veriyorum, 2026 yatırım programımıza onu da almış olacağız ve Düzce'de ikili eğitim sorunu kalmayacak.

Bakan Tekin, bu süreçte katkı sağlayan hayırseverlere ve yerel paydaşlara teşekkür etti.

Her şeyden önce, yapılanları takdir etmek gerekir

Tekin, eğitimde başarının toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk almasına bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Herkes kendi üstüne düşeni yaptığında başarılı olacağız ancak kendi üstüne düşeni yapmadan başkalarını eleştiren, hatalarını ve eksiklerini söyleyen kişilerin samimiyetinden kuşku duymamız gerekir. O yüzden benim kendi kişisel hayata bakış açım, herhangi bir konuda eleştiri yapabilmek için önce kendi üstümüze düşeni yapmamız lazım.

Kendisinin de öğretmen ailesinin mensubu olduğunu belirten Tekin, aileleri de sürece katılmaya davet ederek öğretmenlerin yükünü paylaşmalarını istedi ve sürece destek verenlere tekrar teşekkür etti.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın kenti gezerken yatırımları görüp, "Ben de bu çabanın parçası olmak istiyorum" dediğini aktaran Tekin, Özcan'ın "Gerçekten takdir etmek gerekiyor." sözlerini de paylaştı. Tekin, AK Parti Düzce milletvekilleri Ercan Öztürk ve Ayşe Keşir, Valinin ve diğer paydaşların Düzce için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Tekin, törende ayrıca bugünün 19 Eylül Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak, "Millet olarak üstümüzde fikriyle, kanıyla ve canıyla emeği olan şehitlerimizin, gazilerimizin, büyüklerimizin vefasıyla öğünen milletiz. Bize yakışan şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, dedelerimizin yadigarına sahip çıkmak, onların hem maddi hem manevi miraslarını kucaklamak, sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara taşımak." dedi ve gazilere şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti ve okulu gezdi.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile diğer ilgililer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.