Bakan Yusuf Tekin: Eğitimle İnsan Haklarını Dünyaya Gösteren Kuşak Yetiştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimin insanı merkeze alan bir felsefeyi tüm dünyaya gösterecek şekilde kurgulanması gerektiğini söyledi.

Eğitimde insan hakları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, eğitim camiasının asli görevinin hem Türkiye'de hem dünya genelinde barış, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, adalet ve evrensel değerleri tesis edecek bir kuşağı yetiştirmek olduğunu belirtti. Buna yönelik çalışmaların hem müfredat aracılığıyla hem de öğrenci farkındalığını artıracak etkinliklerle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tekin, bu anlayışın odağında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bulunduğunu vurgulayarak, "Biz dünyada insan haklarını, insanı odağa alan bir eğitim felsefesini tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Eğitimin yalnızca kariyer odaklı olmaması gerektiğini; temel hak ve hürriyetleri korumaya, barışı ve insan haklarını savunmaya gayret edecek kuşaklar yetiştirme işlevine dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim asli işimiz, bunu tesis edecek bir müfredat ve bir eğitim sistemi oluşturmak. İhlallerin farkında olan, gerekli tedbirleri alabilecek, dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda bunu protesto eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız ki dünyada hep birlikte barış içerisinde yaşayabilelim."

Tekin, Filistin konusuna ilişkin olarak ise "Bizim Filistin ile ilgili, 7 Ekim 2023'teki saldırıların başladığı gün yaptığımız saygı duruşu etkinliği ve sonraki süreçte yaptığımız her şey aslında bu amaca vakıf işlerdir" ifadelerini kullandı ve Filistin hassasiyetine destek veren okul ile kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Özel okullar, denetimler ve şikayetler

Bakan Tekin, kamusal hizmetlerin yürütülmesinde okulların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş bölümü yapmanın gerekliliğini vurguladı. Özel okullarla ilgili olarak ise şu verileri paylaştı: 12 bin okul arasında 1 milyon liranın üzerinde fiyat belirleyen 82 okul tespit edildiğini söyledi.

İl ziyaretleri sırasında özel okul öğrencilerinin, okullarında MEB'in ücretsiz dağıttığı kitaplarla ders işlenmediğini aktardıklarını belirten Tekin, bu yöndeki şikayetler üzerine denetimleri sıkılaştırdıklarını kaydetti. Öğrencilerin kademeler arası geçişte girdikleri merkezi sınavların MEB kitaplarındaki konular ve müfredatla aynı çerçevede hazırlandığını hatırlattı.

Tekin, denetimlerle ilgili olarak, "Bize gelen şikayetler olduğu için bu şikayetler üzerine kurum denetimleri yapıyoruz. Bu kurum denetimleriyle ilgili, işini düzgün yapan okullarımızın rahatsız olmasını gerektiren bir şey yok. Ama bu konuda denetimlere devam edeceğiz." dedi.

Son olarak Tekin, "Biz bu denetimleri yaparken hiçbir kurumu birbirinden ayırmıyoruz, bizim gözümüzde hepsi aynı." sözleriyle denetim yaklaşımının eşitlikçi ve kapsamlı olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.