Bakan Yusuf Tekin, Erzurum’da Öğretmenler Günü Konserine Katıldı

Bakan Tekin, Erzurum'da Öğretmenler İçin Düzenlenen Konsere Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı. Etkinlik, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen "Öğretmen Gözüyle" temalı Maarif Kongresi sonrasında düzenlendi.

Öğretmenleri Ziyaret Etti

Bakan Tekin, kongre sonrası önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Erzurum İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Geçmiş Olsun Ziyareti

Bakan Tekin, 2023 yılında beyin kanaması geçiren Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi matematik öğretmeni Şükrü Bayram'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, emekli öğretmen Nedim Şengül'ü de Yakutiye ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Öğretmenler Günü Konseri

Ziyaretlerin ardından Bakan Tekin, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Özel Konseri"ne katıldı. Burada öğretmenlerin gününü kutlayan Tekin'e, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı. Palandöken Belediyesi Türk Musikisi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Özel Konseri"nde çok sayıda eser seslendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı. Palandöken Belediyesi Türk Musikisi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Özel Konseri"nde çok sayıda eser seslendirildi.