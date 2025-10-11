Bakan Yusuf Tekin Nevşehir'de Hacıbektaş Horasan Erenleri Külliyesi Açılışına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de Valilik ziyaretinin ardından Hacıbektaş'ta Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi açılışına ve Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne katıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:48
Bakan Yusuf Tekin Nevşehir'de Hacıbektaş Horasan Erenleri Külliyesi Açılışına Katıldı

Bakan Yusuf Tekin Nevşehir programında Hacıbektaş'ı ziyaret etti

Açılış töreni ve kültürel ziyaretler gündemdeydi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin, kente Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılış törenine katılmak üzere geldi.

Açılış töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği Hacıbektaş ilçesindeki arsaya inşa edilen külliyede gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde Tekin, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan, daha sonra Vali Ali Fidan ve il protokolüyle görüştü.

Program kapsamında Tekin, Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni de ziyaret etti. Külliye içinde yer alan Aslanlı çeşmeden su içen Bakan, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek programını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
2
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
3
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
4
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
5
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
6
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı
7
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?