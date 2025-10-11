Bakan Yusuf Tekin Nevşehir'de Hacıbektaş Horasan Erenleri Külliyesi Açılışına Katıldı

Bakan Yusuf Tekin Nevşehir programında Hacıbektaş'ı ziyaret etti

Açılış töreni ve kültürel ziyaretler gündemdeydi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin, kente Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılış törenine katılmak üzere geldi.

Açılış töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği Hacıbektaş ilçesindeki arsaya inşa edilen külliyede gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde Tekin, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan, daha sonra Vali Ali Fidan ve il protokolüyle görüştü.

Program kapsamında Tekin, Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni de ziyaret etti. Külliye içinde yer alan Aslanlı çeşmeden su içen Bakan, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek programını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.