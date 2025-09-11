Bakan Yusuf Tekin: OECD "Bir Bakışta Eğitim 2025" Raporu Türkiye'nin yükselişini doğruladı

Tekin'in değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu" hakkında değerlendirmede bulundu.

Tekin, "Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı." ifadelerini kullanarak raporun ülkenin eğitimde kaydettiği ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Tekin, uygulanan politikalar sayesinde okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranlarının arttığını, kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın %10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurguladı.

Raporun öne çıkan verileri

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı: İlkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12.

Öğretmen profili: Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip.

Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay: İlkokullarda %47 (OECD ortalaması %41), ortaokullarda %30 (OECD ortalaması %27).

Paylaşımında Tekin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."