Bakan Yusuf Tekin: OECD "Bir Bakışta Eğitim 2025" Raporu Türkiye'nin yükselişini doğruladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporunun Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemesini teyit ettiğini ve önemli göstergelerde iyileşme olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:09
Bakan Yusuf Tekin: OECD "Bir Bakışta Eğitim 2025" Raporu Türkiye'nin yükselişini doğruladı

Bakan Yusuf Tekin: OECD "Bir Bakışta Eğitim 2025" Raporu Türkiye'nin yükselişini doğruladı

Tekin'in değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu" hakkında değerlendirmede bulundu.

Tekin, "Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı." ifadelerini kullanarak raporun ülkenin eğitimde kaydettiği ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Tekin, uygulanan politikalar sayesinde okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranlarının arttığını, kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın %10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurguladı.

Raporun öne çıkan verileri

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı: İlkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12.

Öğretmen profili: Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip.

Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay: İlkokullarda %47 (OECD ortalaması %41), ortaokullarda %30 (OECD ortalaması %27).

Paylaşımında Tekin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri