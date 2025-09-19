Bakan Yusuf Tekin TEKNOFEST'te: Öğrencilere Destek ve Motivasyon

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST'te bakanlığa ait stantta öğrencilerle buluştu; Cumhurbaşkanı'nın desteğine teşekkür ederek gençleri motive etmenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:45
Ziyaret ve açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, bakanlığa ait stantta öğrencilerle sohbet etti. Bakan Tekin burada öğrencilerle fotoğraf çekilip, sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Buradaki basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, gençleri teşvik etmek ve onların yeni çağa hazırlayarak adımlar atmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim bu sürecimizi, öğrencilerimizi teşvik ederek destek olması bizim açımızdan mutluluk verici. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı geliyor, burada gençlerin bu anlamdaki arzularını, isteklerini motive edici, onları destekleyici bir etkinliğin içerisinde bulunuyor. Benim açımdan bir Milli Eğitim Bakanı olarak gurur verici bir şey. Kendisine teşekkür ediyoruz."

