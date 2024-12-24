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Bakanlar Balıkesir'deki Patlamada Yaralananları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve diğer bakanlar, Balıkesir'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:00
Bakanlar Balıkesir'deki Patlamada Yaralananları Ziyaret Etti

Bakanlar, Balıkesir'de Yaralıları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanelerde ziyaret etti.

Bakanlar, ilk olarak Balıkesir Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yaralıların son durumları hakkında başhekimden bilgi aldı. Ardından, Özel Sevgi Hastanesine geçerek, yaralılar Sedef Örs ve Hamide Irgılı’nın tedavi süreçlerini yakından takip ettiler.

Açıklama yapan Bakan Yerlikaya, toplamda 7 yaralıyı ziyaret ettiklerini belirtti. Yaralılardan 5’inin Balıkesir Devlet Hastanesi’nde, 2’sinin ise özel hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Yerlikaya: "Yarın sabah, inşallah burada ve Devlet Hastanesi’nde yatan 7 hastamızın 6’sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın ise tedavisinin birkaç gün süreceğini öğrendik." diyerek sevindirici haber verdi.

Yerlikaya, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, cenaze işlemlerinin Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan teslimat sonrası gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yaralıların durumu hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

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