Bakanlar Bolat ve Uraloğlu Trabzon'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Bakanlar Bolat ve Uraloğlu Trabzon Ziyaretleri ile Gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri" toplantısına katılmak üzere kente gelen Bakan Bolat, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İlk Durağı AK Parti İl Başkanlığı Oldu

İl Başkanı Sezgin Mumcu ile bir araya gelerek partililerle görüşen Bolat, ardından Trabzon Valiliğine geçti. Burada, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve diğer ilgililerce karşılandı.

Valilik Ziyareti ve Büyükşehir Belediyesi

Bakan Bolat, Trabzon Valiliğine ziyarette bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte şeref defterini imzaladı. Vali Yıldırım ile görüşmesinin ardından, büyükşehir belediyesini de ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir süre görüştüler.

Trabzon Limanı ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Son olarak Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bolat ve Uraloğlu, ilgililerle bir araya gelerek basına kapalı toplantılar gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında Bakanlara, çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlgililer Eşlik Etti

Ziyaretlerde, Bolat ve Uraloğlu'na Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri gibi birçok önemli isim eşlik etti.