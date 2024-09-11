Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Edecek

Bakanlardan Narin Güran İçin Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte gerçekleştirileceği belirtildi.

Sürecin Takipçisi Olacağız

Bakan Göktaş, "Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız" diyerek, sürecin önemine vurgu yaptı.

Kadın Gazilere Destek

Kadın gazilerin rolü üzerine konuşan Göktaş, onların hikayelerini anlatmanın bakanlık için önemli olduğunu ifade etti. Kadınların kamusal hayatta görünürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesi olduğuna dikkat çekti.

Şiddetle Mücadele Vurgusu

Kadına karşı şiddete asla tolerans gösterilmeyeceğini belirten Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Adalet İçin Birlikte Hareket Ediyoruz

Göktaş, Narin Güran’ı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı alması için gereken tüm desteklerin sağlanacağını belirtti. "Narin için adaletin tecelli etmesi, hepimizin boynunun borcudur" ifadeleriyle, devletin tüm kurumlarıyla konunun üzerine gideceğini ifade etti.