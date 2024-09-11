Bakanlar Göktaş ve Tunç'tan Narin Güran'ın Kabri'ne Ziyaret

Bakanlar Narin Güran'ın Kabri'ni Ziyaret Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret edeceklerini duyurdu. Bakan Göktaş, bu ziyareti gerçekleştirdikten sonra, "Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Özel Gelinle Gazi Kadınları Unutmadı

Göktaş, bu açıklamayı Danıştay Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen "Gazi Kadınlar Buluşması" programında yaptı. Kadın gazilerin toplumsal ve siyasi hayatta önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, kadınların gücünün yeni nesillere ilham kaynağı oluşturduğunu belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Mahinur Özdemir Göktaş, kadına karşı şiddet konusunda da önemli mesajlar verdi. Şiddetin martın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Göktaş, "Sıfır tolerans" ilkesi ile mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çocukların Korunması Türkiye'nin Değeridir

Göktaş, ayrıca, şehit ve gazilerin ailelerinin önemli olduğunu belirterek, çocukları korumanın Türkiye'nin değerlerini korumak anlamına geldiğini ifade etti. "Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır." dedi.

Anlayış ve Dayanışma

Bakanlık olarak sürecin başından itibaren psikososyal destek hizmeti verdiklerini belirten Göktaş, "Bugün Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Narin'in katilleri adalet önünde hesap verecek." ifadeleriyle sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Göktaş, Narin'in hatırasının asla siyasi bir malzeme olarak kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, "Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Adaletin tecelli etmesi, hepimizin borcudur." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programına katıldı.