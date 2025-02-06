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Bakanlar Hatay'da Deprem Mezarlığında Duygusal Anma Töreni Gerçekleştirdi

Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat, Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta anma programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:09
Bakanlar Hatay'da Deprem Mezarlığında Duygusal Anma Töreni Gerçekleştirdi

Hatay'da Anma Programı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Duayla Anıldı

Bakanlar, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve birçok vatandaşın katılımıyla, Antakya ilçesindeki mezarlıkta bir anma programı düzenledi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Ziyaretin ardından, bakanlar ve yanındakiler, kabirlere kırmızı karanfiller bıraktı. Bu duygu dolu anlar, katılımcıların gözlerini doldurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Anma programında Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Anma programında Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de yer aldı.

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