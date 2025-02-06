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Bakanlar Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Güler ve Bolat, depremzedeleri yeni konutlarında ziyaret ederek destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:49
Bakanlar Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Hatay'da Depremzedelere Destek Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden aileleri unutmadı. İki bakan, Hatay'da yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet eden Demiröz ve Dönmez ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla Bir Araya Geldiler

Bakanlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla depremzede ailelerin yanlarında olduklarını duyurdu. Ziyaretleri sırasında vatandaşlara yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Yaşar Güler, aileleriyle sohbet ederek minik evlatlarına hediyeler de verdi.

Bu özel ziyaret, bakanların toplumsal dayanışma ve destek mesajını güçlü bir şekilde vermesi açısından önemli bir adım oldu.

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