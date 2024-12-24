Bakanlar Işıkhan ve Güler, Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamayı İnceledi

Patlama Olayında İncelemeler Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından iş yerinin tavanında çökme olduğunu belirtti.

Bakanlık Müdahale Etti

Işıkhan, patlama sonrası kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatıldığını ifade ederek, "Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme yaptık. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca üç başmüfettişimiz, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından da üç müfettiş görevlendirildi." dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Sürekli Yapılıyor

615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli denetlendiğini söyleyen Işıkhan, en son ağustos ayında yapılan rutin denetimlerde herhangi bir ciddi sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Işıkhan, "Fabrika yetkililerine bildirilen çok küçük bir iki eksiklik dışında problem yoktu," ifadelerini kullandı.

Bakanlar Olayın Ciddiyetini Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Güler, "Sabah haberlerin duyulmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hemen Balıkesir'e hareket ettik ve olayın incelenmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin yapıldığını belirtmek isterim," dedi.

Bakanlıkların, patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması için üzerine düşen denetim ve teftiş görevlerini yerine getireceği vurgulandı.