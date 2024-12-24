Bakanlardan Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajları

Balıkesir'deki Patlamanın Ardından Bakanlardan Mesajlar

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat üreten fabrikada meydana gelen patlama sonrası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda benzer duygularını dile getirerek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patlamada hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek, "Patlamadan etkilenen tüm Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Toplantıyı İptal Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, patlama nedeniyle 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'nı iptal etti. Bolat, "Çok üzücü bir olay. Yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımız var. Böyle bir günde açıklama yapmayı uygun bulmadık." diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Bolat, onun yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız yaşanan kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte, yaşanan olay adli ve idari boyutları ile soruşturulmaya başlanmış bulunmaktadır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Ulaştırma Bakanı da Duygularını Paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im her türlü kazadan, beladan ve afetten ülkemizi, insanımızı muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.